Harvest Moon Trio A bord de la Péniche Spectacle, 25 juin 2021 20:30-25 juin 2021 22:00, Saint-Senoux.

Vendredi 25 juin, 20h30 8€/6€ 0299578211

Concert Swing vocal

Ces trois-là : Marion Thomas, Bertrand Thépaut et Eric Le Guichard se sont rencontrés au détour d’un soir de pleine lune. Soudain, à la faveur d’un swing, leurs trois voix se sont accordées et entremêlées, portées par le groove d’une contrebasse marron, et d’une guitare branchée. Passionnés de jazz et d’improvisation, ils swinguent, scattent, et rappent pour imposer leur style avec une expressivité et une élégance légère non dénuée de charme et d’humour. Dans une ambiance légèrement vintage, Harvest Moon Trio vous offre un spectacle au clair de lune, empreint de joie et de bonne humeur vocale…

En partenariat avec la Mairie et la bibliothèque

A bord de la Péniche Spectacle St senoux 35580 Saint-Senoux Ille-et-Vilaine

vendredi 25 juin – 20h30 à 22h00

