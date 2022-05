Dia.T A bord de la Péniche Spectacle Saint-Senoux Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Senoux

Dia.T A bord de la Péniche Spectacle, 26 juin 2020 20:30, Saint-Senoux

Tarif plein : 8€ , Tarif réduit: 6€. 02 99 57 82 11, 06 80 27 25 82

Musique du monde – Madagascar – Chanson

C'est à Douarnenez, ville portuaire du bout du monde, qu'est né DIA.T. C'est au large de cette baie magique que la guitare de Gilles Le Bigot et la vielle électro-acoustique de Gurvan Liard se lient à la voix de la chanteuse malgache Marina Razanasoa, auteur-compositrice autodidacte, pour nous chanter magnifiquement sa grande île ! Ses textes évoquent la nostalgie de l'enfance, les valeurs de respect et de courage ! Les bretons sont des explorateurs alors quoi de plus naturel que de quitter le lieu où finit la terre pour voguer vers de nouveaux horizons. Direction Madagascar. Mar'Na chante un ailleurs coloré. Osez le voyage !…

En partenariat avec la Mairie et la bibliothèque de St Senoux.

A bord de la Péniche Spectacle
St senoux 35580 Saint-Senoux

vendredi 26 juin 2020 – 20h30 à 21h30

