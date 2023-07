40ème SALON MINERALOGIQUE, PALEONTOLOGIQUE, GEMMES et BIJOUX Salle de l’ESCALL Saint-Sébastien-sur-Loire, 21 octobre 2023 10:00, Saint-Sébastien-sur-Loire.

Exposition – vente de MINERAUX, FOSSILES et PIERRES TAILLEES, avec une trentaine d’exposants, agrémentée d’une exposition pédagogique ayant pour thème cette année : « Les dinosaures en France ». 21 et 22 octobre 1

Organisée par le Club de Minéralogie et de Paléontologie de Saint-Sébastien-sur-Loire, cette 40ème bourse exposition – vente de MINERAUX, FOSSILES et PIERRES TAILLEES, avec la participation d’une trentaine d’exposants venant de toute la France et de l’étranger, sera agrémentée d’une exposition pédagogique ayant pour thème cette année :

« Les dinosaures en France »

Elle sera animée par la société ELDONIA qui présentera deux squelettes de dinosaures.

– un Tricératops (longueur 6 m, hauteur 2,20 m)

– un Tyrannosaure Rex (longueur 12 m, hauteur 5 m)

mais aussi par 19 panneaux explicatifs et ludiques, montrant les différentes espèces et leurs évolutions et des vitrines contenant divers fossiles du crétacé, époque où vivait ces animaux.

Prix des entrées *:

– Adultes 4 €. – Enfants (moins de 16 ans) 2 €. – Enfants (moins de 12 ans) gratuit si accompagné d’un adulte.

BAR et restauration sur place.

*Accès : par le périphérique, sortie 46 (Porte de Saint-Sébastien)

– En bus, ligne 27 (arrêt ESCALL).

Salle de l’ESCALL 27, rue des Berlaguts Saint-Sébastien-sur-Loire 44230 Loire-Atlantique