Visite d'une extension en ossature bois Saint-Sébastien-sur-Loire

Nous vous proposons de vous faire visiter cette extension de 40 m² (comprenant un séjour, un bureau/chambre d’amis et une salle d’eau/WC) et sa coursive en bois.

Ce projet de construction est une alliance de maçonnerie et d’ossature bois.

L’extérieur rappelle le style maison bois arcachonnais avec un bardage à recouvrement combiné à de la brique, le tout sous la coursive.

Le tout crée un véritable petit havre de paix où l’on se sent vraiment serein.

Une visite proposée par Koba et en présence de Célie Evanno, architecte d’intérieur, dans le cadre de la 7e édition d’Habiter Bois. Un évènement Fibois Pays de la Loire, association interprofessionnelle pour la promotion du bois en région Pays de la Loire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:00:00+02:00

© Koba