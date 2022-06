Saint Sébastien en fête Saint-Sébastien Saint-Sébastien Catégorie d’évènement: Saint-Sébastien

2022-07-09 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-09 23:45:00 23:45:00 Saint-Sébastien Creuse Saint-Sébastien Le bourg tout au long de l’après-midi, pour la réservation du repas tel: 06 83 33 65 68 Saint Sébastien en fête, organisée par les associations et la municipalité.

Avec dès 14h randonnée pédestre, à 16h baptême poney, accordéon, jeux gratuits pour les enfants, 17h30 défilé équestre avec l’Ecurie des M, à partir de 19h diner avec apéritif, salade de rie, steack-frites, tarte aux pommes (15€ adulte,10€ enfant), soirée musicale par DJ Juju, et à 23h grand feu d’artifice. Le bourg tout au long de l’après-midi, pour la réservation du repas tel: 06 83 33 65 68 Saint-Sébastien

