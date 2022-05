Exposition Photographie Noir & Blanc de Misa ATO La salle du Temple, Saint Sébastien d’Aigrefeuille Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille Catégories d’évènement: Gard

Exposition Photographie Noir & Blanc de Misa ATO La salle du Temple, Saint Sébastien d’Aigrefeuille, 27 septembre 2019 15:00, Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille. 27 septembre – 8 octobre 2019 Sur place Entrée libre et accessible PMR https://misaato.com/ Exposition photo Noir & Blanc “In Visible” de Misa ATO Exposition photo Noir et Blanc “In Visible” de Misa ATO à la salle du Temple de Saint Sébastien d’Aigrefeuille du 27 septembre au 08 octobre 2019 de 14h à 19h tous les jours y compris le week-end. Entrée Libre. La salle du Temple, Saint Sébastien d’Aigrefeuille Saint Sébastien d’Aigrefeuille 30140 Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille Gard vendredi 27 septembre 2019 – 15h00 à 16h00

