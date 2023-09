Saint Sébastien se mobilise pour Octobre Rose Saint-Sébastien, 7 octobre 2023, Saint-Sébastien.

Saint-Sébastien,Creuse

Dans le cadre d’Octobre Rose, 2 randonnées sont proposées : 4 et 9 kms, à partir de 8h30, place du champ de foire. Tarif 5€

Rens 06 49 51 64 70.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 12:00:00. EUR.

Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine



As part of the Pink October campaign, 2 hikes are on offer: 4 and 9 kms, starting at 8.30am, place du champ de foire. Price 5?

Rens 06 49 51 64 70

En el marco de la campaña Octubre Rosa, se proponen 2 marchas: 4 y 9 kms, salida a las 8h30, place du champ de foire. Precio 5?

Información 06 49 51 64 70

Im Rahmen des Rosa Oktobers werden zwei Wanderungen angeboten: 4 und 9 kms, ab 8:30 Uhr, Place du Champ de foire. Preis: 5 ?

Rens 06 49 51 64 70

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Pays Dunois