Visite du jardin Saint-Sébastien, 21 juillet 2023, Saint-Sébastien.

Saint-Sébastien,Creuse

Visite guidée du jardin et du séchoir à plantes. Activités ludiques, dégustations et vente des produits du GAEC.

Prix 3€ par personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Réservations obligatoires.

Tel 06 40 09 92 83.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 12:00:00. EUR.

Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of the garden and plant drying room. Fun activities, tastings and sales of GAEC products.

Price 3? per person, free for children under 12.

Reservations essential.

Tel 06 40 09 92 83

Visita guiada al jardín y al secadero de plantas. Actividades lúdicas, degustaciones y venta de productos GAEC.

Precio 3? por persona, gratuito para menores de 12 años.

Imprescindible reservar.

Tel. 06 40 09 92 83

Geführte Besichtigung des Gartens und des Pflanzentrockners. Spielerische Aktivitäten, Verkostungen und Verkauf von Produkten des GAEC.

Preis: 3 ? pro Person, Kinder unter 12 Jahren sind frei.

Reservierungen sind erforderlich.

Tel. 06 40 09 92 83

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Pays Dunois