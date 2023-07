Fête des Associations de Saint Sébastien Saint-Sébastien, 8 juillet 2023, Saint-Sébastien.

Saint-Sébastien,Creuse

Fête des associations de Saint Sébastien, avec mur d’escalade, randonnée, baptême de poney mais aussi diverses animations, diner dansant avec DJ et feu d’artifice.

Place du champ de foire, dès 10h. Tarif suivant les activités..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 22:00:00. .

Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Fête des associations de Saint Sébastien, with climbing wall, hike, pony ride and other entertainment, DJ dinner dance and fireworks.

Place du champ de foire, from 10am. Prices according to activities.

Fiesta de las asociaciones de Saint Sébastien, con rocódromo, senderismo, paseos en poni y diversas actividades, cena-baile con DJ y fuegos artificiales.

Place du champ de foire, a partir de las 10 h. Precios según actividades.

Fest der Vereine von Saint Sébastien, mit Kletterwand, Wanderung, Ponytaufe, aber auch verschiedenen Animationen, Tanzdinner mit DJ und Feuerwerk.

Place du champ de foire, ab 10 Uhr. Preise je nach Aktivität.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Pays Dunois