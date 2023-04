Marché hebdomadaire Saint-Savinien-sur-Charente Les Halles, 1 janvier 2023, Saint-Savinien.

Le marché vous offre un large choix de produits frais et spécialités de la région..

2023-01-01 à 07:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Les Halles

Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



The market offers you a wide choice of fresh products and specialities from the region.

El mercado ofrece una amplia gama de productos frescos y especialidades de la región.

Der Markt bietet Ihnen eine große Auswahl an frischen Produkten und Spezialitäten aus der Region.

Mise à jour le 2023-03-06 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme