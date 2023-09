Journées Européennes du Patrimoine SAINT-SAVIN Saint-Savin, 16 septembre 2023, Saint-Savin.

Saint-Savin,Hautes-Pyrénées

Pour sa 40e édition, retrouvez au programme des Journées Européennes du Patrimoine 2023 à Saint Savin, de nombreuses activités dans les monuments emblématiques comme : des visites libres, des visites guidées ou encore des conférences..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR.

SAINT-SAVIN Village

Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



For its 40th edition, the program for the 2023 European Heritage Days in Saint Savin includes a wide range of activities at emblematic monuments, including free tours, guided tours and lectures.

En su 40ª edición, las Jornadas Europeas del Patrimonio 2023 de San Savino ofrecerán un amplio abanico de actividades en los monumentos emblemáticos de la ciudad, que incluirán visitas autoguiadas, visitas guiadas y conferencias.

Ausgabe der Europäischen Tage des Kulturerbes 2023 in Saint Savin stehen zahlreiche Aktivitäten in den symbolträchtigen Bauwerken auf dem Programm, darunter freie Besichtigungen, Führungen und Vorträge.

Mise à jour le 2023-09-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65