Festival de Musique Ancienne Abbatiale de Saint-Savin, 31 juillet 2023, Saint-Savin.

Le Festival de Musique Ancienne se consacre à faire connaître la musique du Baroque au Romantisme sur instruments d’époque, ainsi qu’à mettre en valeur le riche patrimoine architectural du Lavedan à travers les églises baroques de la région..

2023-07-31 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-31 . EUR.

Abbatiale de Saint-Savin SAINT-SAVIN

Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Early Music Festival is dedicated to promoting music from the Baroque to the Romantic period on period instruments, as well as to highlighting the rich architectural heritage of the Lavedan region through the Baroque churches of the region.

El Festival de Música Antigua se dedica a promover la música desde el Barroco hasta el Romanticismo con instrumentos de época, así como a poner de relieve el rico patrimonio arquitectónico de la región lavedana a través de las iglesias barrocas de la región.

Das Festival für Alte Musik widmet sich der Bekanntmachung der Musik vom Barock bis zur Romantik auf historischen Instrumenten sowie der Hervorhebung des reichen architektonischen Erbes des Lavedan durch die Barockkirchen der Region.

Mise à jour le 2023-05-09 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65