Sportez-vous bien Saint-Savin, 12 juillet 2023, Saint-Savin.

Marche (7.5 et 12 km) départ 9h, balade en vélo (8 et 11,5 km) prévoir vélo et casque. A 13h45 : Waterpolo, aquagym. A 17h : bad, tennis, pêche électronique, foot, gym, tennis de table..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 20:00:00. .

Saint-Savin Stade – piscine – complexe sportif

Saint-Savin 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Walking (7.5 and 12 km) departure 9am, bike ride (8 and 11.5 km) bring bike and helmet. At 1:45 pm: Waterpolo, aquagym. At 5pm: badminton, tennis, electronic fishing, soccer, gym, table tennis.

Senderismo (7,5 y 12 km) a partir de las 9 h, ciclismo (8 y 11,5 km) traiga su bicicleta y casco. A las 13.45 h: Waterpolo, aquagym. A las 17 h: bádminton, tenis, pesca electrónica, fútbol, gimnasia, tenis de mesa.

Wandern (7,5 und 12 km) Start um 9 Uhr, Fahrradtour (8 und 11,5 km) Fahrrad und Helm mitbringen. Um 13.45 Uhr: Wasserpolo, Wassergymnastik. Um 17 Uhr: Bad, Tennis, elektronisches Angeln, Fußball, Gymnastik, Tischtennis.

Mise à jour le 2023-04-09 par ACAP