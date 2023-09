Brocante vide-grenier Saint-Sauvier, 8 octobre 2023, Saint-Sauvier.

Saint-Sauvier,Allier

Pour le bonheur des petits et des grands, le centre équestre de la Faye à Leyrat proposera des balades en poneys à partir de 10h.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Saint-Sauvier 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



For the enjoyment of young and old alike, the equestrian center of La Faye in Leyrat will be offering pony rides starting at 10 a.m

Para disfrute de grandes y pequeños, el centro ecuestre Faye de Leyrat ofrecerá paseos en poni a partir de las 10 de la mañana

Zur Freude von Groß und Klein bietet das Reitzentrum La Faye in Leyrat ab 10 Uhr Ponyreiten an

