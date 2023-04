Stage modelage de poteries 1 L’Hôtel Scellés, 1 août 2023, Saint-Sauveur-Villages.

Stage modelage de poteries de 10h à 11h30 au 1 l’Hôtel Scelles.

Pour les enfants de 7 à 14 ans. Réservation obligatoire..

Mardi 2023-08-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-03 11:30:00. .

1 L’Hôtel Scellés Saint-Aubin-du-Perron

Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie



Pottery modeling workshop from 10 to 11:30 am at 1 l’Hôtel Scelles.

For children from 7 to 14 years old. Reservation required.

Taller de modelado de cerámica de 10.00 a 11.30 h en 1 l’Hôtel Scelles.

Para niños de 7 a 14 años. Reserva obligatoria.

Workshop Modellieren von Töpferwaren von 10:00 bis 11:30 Uhr im 1 l’Hôtel Scelles.

Für Kinder von 7 bis 14 Jahren. Reservierung erforderlich.

