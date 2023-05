BALADE SYLVO-CONTEE « MA MAISON LA FORET » 201 Route de Machet, 5 août 2023, Saint-Sauveur.

Balade sylvo-contée – « MA MAISON LA FORET »

Par Lucie Coupé et Thiérry Barbillon

Promenade sylvestreà la découverte de fables, mythes et légendes,,,

Tout public dès 7 ans, 3€.

Sur inscription 03 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.f r. Tout public

Samedi 2023-08-05 à 14:30:00 ; fin : 2023-08-05 . EUR.

201 Route de Machet Lieu-dit Norroy – Maison de la forêt

Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Silvo-story walk – « MY HOUSE THE FOREST

By Lucie Coupé and Thiérry Barbillon

A walk in the forest to discover fables, myths and legends,

For the general public from 7 years old, 3?

On registration 03 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.f r

Paseo forestal – « MI CASA EL BOSQUE

Por Lucie Coupé y Thiérry Barbillon

Un paseo por el bosque para descubrir fábulas, mitos y leyendas,

Para todas las edades, a partir de 7 años, 3?

Previa inscripción 03 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.f r

Märchenhafte Waldwanderung – « MEIN HAUS DER WALD »

Von Lucie Coupé und Thiérry Barbillon

Ein Spaziergang durch den Wald, um Fabeln, Mythen und Legenden zu entdecken,

Für alle ab 7 Jahren, 3?

Nach Anmeldung 03 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.f r

Mise à jour le 2023-04-16 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS