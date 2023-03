« Vents incertains », exposition de Cécile Oriot, Marie Guillet, Evelyne Gouy et Philippe Lefebvre Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte Catégories d’Évènement: Manche

Manche . Les quatre artistes évoqueront le souffle constant et changeant qui emporte nos vies, notre terre et ceux qui l’habitent. Chacun sa technique (photo, gravure, monotype, dessin, peinture), chacun sa sensibilité, mais tous les quatre se retrouvent dans cette connivence au travers de portraits, de paysages, de scènes vivantes… L’exposition se tiendra du 29 juillet au 11 août, dans le château de Saint-Sauveur-le-Vicomte, dans le logis Robessart et dans la chapelle (ancien local de l’office de tourisme). Entrée gratuite, tous les jours de 11h à 19h. Les quatre artistes évoqueront le souffle constant et changeant qui emporte nos vies, notre terre et ceux qui l’habitent. Chacun sa technique (photo, gravure, monotype, dessin, peinture), chacun sa sensibilité, mais tous les quatre se retrouvent dans cette connivence au travers de portraits, de paysages, de scènes vivantes… L’exposition se tiendra du 29 juillet au 11 août, dans le château de Saint-Sauveur-le-Vicomte, dans le logis Robessart et dans la chapelle (ancien local de l’office de tourisme). Entrée gratuite, tous les jours de 11h à 19h. p-lefebvre@sfr.fr +33 6 24 12 71 28 Saint-Sauveur-le-Vicomte Château de Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte

