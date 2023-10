Randonnée « Découvrir St-Sauveur-Le-Vicomte & ses gourmandises locales » Saint-Sauveur-le-Vicomte, 24 octobre 2023, Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Saint-Sauveur-le-Vicomte,Manche

Partez à la découverte, le temps d’une demi-journée dans le Clos du Cotentin, du château, de l’abbaye et de l’histoire de l’écrivain Jules Barbey d’Aurevilly … Sans oublier la visite de l’atelier artisanal Lait Douceur de Normandie avant de passer aux dégustations et au succulent goûter.

Inscription obligatoire sur le site internet www.lesodysseesdangel.com (avant le vendredi 20 octobre minuit).

15 Places disponibles..

2023-10-24 13:30:00 fin : 2023-10-24 17:30:00. .

Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie



Spend half a day in the Clos du Cotentin and discover the château, abbey and history of writer Jules Barbey d?Aurevilly? And don’t forget a visit to the Lait Douceur de Normandie artisan workshop before enjoying tastings and a delicious snack.

Registration required on www.lesodysseesdangel.com (before midnight Friday October 20).

15 places available.

Pase medio día en el Clos du Cotentin explorando el castillo, la abadía y la historia del escritor Jules Barbey d’Aurevilly? Sin olvidar una visita al taller artesanal Lait Douceur de Normandie antes de disfrutar de una degustación y un delicioso tentempié.

Inscripción obligatoria en la página web www.lesodysseesdangel.com (antes de la medianoche del viernes 20 de octubre).

15 plazas disponibles.

Entdecken Sie an einem halben Tag im Clos du Cotentin das Schloss, die Abtei und die Geschichte des Schriftstellers Jules Barbey d’Aurevilly? Nicht zu vergessen ist der Besuch des Handwerksateliers Lait Douceur de Normandie, bevor es zu den Verkostungen und einem köstlichen Imbiss geht.

Anmeldung erforderlich auf der Website www.lesodysseesdangel.com (bis Freitag, 20. Oktober, Mitternacht).

15 Plätze verfügbar.

