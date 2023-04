Sorties botaniques : Usage des plantes sauvages, 21 mai 2023, Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Jocelyn DESMARES, du Chemin des Herbes, vous propose deux sorties botaniques sur le thème de l’usage des plantes sauvages.

Ces balades, organisées dans le cadre de l’exposition Land’Art « Chemin faisant » et à l’occasion des Journées des moulins se dérouleront à Saint-Sauveur-le-Vicomte et au Mont de Besneville.

Première sortie au départ de l’Arboretum de Saint-Sauveur-le-Vicomte : dimanche 21 mai à 15h00.

Deuxième sortie au départ du Mont de Besneville : dimanche 21 mai à 17h00.

Chaque balade dure environ 1h30.

Accès gratuit sur inscription (via le widget de réservation ci-après ou dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme du Cotentin), dans la limite des places disponibles..

2023-05-21 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-21 18:30:00. .

Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie



Jocelyn DESMARES, from Chemin des Herbes, proposes two botanical outings on the theme of the use of wild plants.

These walks, organized within the framework of the Land’Art exhibition « Chemin faisant » and on the occasion of the Mill Days, will take place in Saint-Sauveur-le-Vicomte and at the Mont de Besneville.

First outing from the Arboretum of Saint-Sauveur-le-Vicomte: Sunday May 21 at 3:00 pm.

Second outing from the Mont de Besneville: Sunday, May 21 at 5:00 pm.

Each walk lasts about 1h30.

Free access upon registration (via the reservation widget below or in the Tourist Information Offices of the Cotentin Tourist Office), subject to availability.

Jocelyn DESMARES, de Chemin des Herbes, propone dos salidas botánicas sobre el tema del uso de las plantas silvestres.

Estos paseos, organizados en el marco de la exposición Land’Art « Chemin faisant » y con motivo de las Jornadas del Molino, tendrán lugar en Saint-Sauveur-le-Vicomte y en Mont de Besneville.

Primera salida desde el Arboreto de Saint-Sauveur-le-Vicomte: domingo 21 de mayo a las 15:00 horas.

Segunda salida desde el Mont de Besneville: domingo 21 de mayo a las 17:00 horas.

Cada paseo dura aproximadamente 1h30.

Acceso gratuito previa inscripción (a través del widget de reserva que figura más abajo o en las oficinas de información turística de la Oficina de Turismo de Cotentin), según disponibilidad.

Jocelyn DESMARES vom Chemin des Herbes bietet Ihnen zwei botanische Ausflüge zum Thema « Verwendung von Wildpflanzen » an.

Diese Wanderungen, die im Rahmen der Land-Art-Ausstellung « Chemin faisant » und anlässlich der Mühlentage organisiert werden, finden in Saint-Sauveur-le-Vicomte und Mont de Besneville statt.

Erster Ausflug ab dem Arboretum von Saint-Sauveur-le-Vicomte: Sonntag, 21. Mai um 15.00 Uhr.

Zweiter Ausflug vom Mont de Besneville aus: Sonntag, 21. Mai, 17.00 Uhr.

Jede Wanderung dauert etwa 1,5 Stunden.

Kostenloser Zugang nach Anmeldung (über das untenstehende Buchungswidget oder in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme du Cotentin), solange Plätze verfügbar sind.

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche