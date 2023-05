Visite « Les dimanches du patrimoine » Eglise de Hautmesnil, 21 mai 2023, Saint-Sauveur-le-Vicomte.

La chapelle de Hautmesnils et les manoirs desmaires

Vous serez accompagnés par un guide du Pays d’Art et d’Histoire du Clos du Cotentin..

2023-05-21 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-21 . .

Eglise de Hautmesnil Hautmesnil

Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie



The chapel of Hautmesnils and the manor houses

You will be accompanied by a guide from the Pays d’Art et d’Histoire du Clos du Cotentin.

La capilla de Hautmesnils y las casas solariegas

Le acompañará un guía del Pays d’Art et d’Histoire du Clos du Cotentin.

Die Kapelle von Hautmesnils und die Herrenhäuser desmaires

Sie werden von einem Führer des Pays d’Art et d’Histoire du Clos du Cotentin begleitet.

Mise à jour le 2023-05-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche