Vide-grenier Place de la salle de fêtes, 23 juillet 2023, .

Vide grenier sur la place de la salle des fêtes : buvette et petite restauration sur place : 05.53.81.34.48 HR.

2023-07-23 à ; fin : 2023-07-23 . .

Place de la salle de fêtes

Saint-Sauveur-Lalande 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Flea market on the square of the village hall: refreshment stand and small restaurant on the spot: 05.53.81.34.48 HR

Mercadillo en la plaza del ayuntamiento: refrescos y aperitivos in situ: 05.53.81.34.48 HR

