Concert : Les P’tits Fils de Jeanine, 17 juin 2023, Saint-Sauveur .

Saint-Sauveur ,Gironde ,

Concert : Les P’tits Fils de Jeanine EUR

Place du Village (Mairie) Saint-Sauveur Gironde

2023-06-17 – 2023-06-17

Saint-Sauveur

Gironde

.

EUR 0 Concert offert – Fête de la Musique et Sardinade

Après un report de leur date en juin 2022 pour cause d’intempéries, ils sont enfin de retour dans le Médoc ! Dans la lignée des groupes comme les Hurlement’s Leo, les Lacets des Fees, negresses vertes, les P’tits Fils de Jeanine propose un rock endiablé ! A travers leurs texte réalistes, drôles et engagées, ils chantent leur quotidien, leurs espoirs et leurs doutes sur les plus belles scènes de France et de Navarre (le reste du monde quoi).

Multi-instrumentistes facétieux, moqueurs, un peu effrontés et légèrement indisciplinés, les P’tits Fils de Jeanine n’ont qu’une prétention : jouer leur concert avec vous !

Concert offert par la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île via son organisateur « La Manufacture Médocaine », en partenariat avec la ville de St Sauveur.

Sardinade / grillade sur place (Payant) à partir de 19h00

Concert offert – Fête de la Musique et Sardinade

Après un report de leur date en juin 2022 pour cause d’intempéries, ils sont enfin de retour dans le Médoc ! Dans la lignée des groupes comme les Hurlement’s Leo, les Lacets des Fees, negresses vertes, les P’tits Fils de Jeanine propose un rock endiablé ! A travers leurs texte réalistes, drôles et engagées, ils chantent leur quotidien, leurs espoirs et leurs doutes sur les plus belles scènes de France et de Navarre (le reste du monde quoi).

Multi-instrumentistes facétieux, moqueurs, un peu effrontés et légèrement indisciplinés, les P’tits Fils de Jeanine n’ont qu’une prétention : jouer leur concert avec vous !

Concert offert par la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île via son organisateur « La Manufacture Médocaine », en partenariat avec la ville de St Sauveur.

Sardinade / grillade sur place (Payant) à partir de 19h00

+33 6 85 17 10 14 Communauté de Communes Médoc Coeur de Presqu’île

Médoc CPI

Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2023-01-24 par