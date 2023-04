Pique-nique chez le Vigneron Indépendant au Château fontesteau Château Fontesteau, 27 mai 2023, Saint-Sauveur.

Le pique-nique chez le vigneron indépendant est une expérience unique à vivre et à partager en famille ou entre amis.

Le principe est simple, venez en famille ou entre amis et apportez votre panier repas, le vigneron vous accueille et vous offre son vin en dégustation.

Au programme : pique-nique au bord du lac, balade axée sur la biodiversité et découverte du chais à barriques.

Sur réservation..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 16:00:00. .

Château Fontesteau Lieu-dit fontesteau

Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The picnic at the independent winemaker’s is a unique experience to live and share with family or friends.

The principle is simple, come with your family or friends and bring your lunch basket, the winemaker welcomes you and offers you his wine for tasting.

The program includes a picnic by the lake, a walk focused on biodiversity and the discovery of the barrel cellar.

On reservation.

El picnic en el viñedo independiente es una experiencia única para compartir con la familia y los amigos.

El principio es sencillo, ven con tu familia o amigos y trae tu cesta del almuerzo, el viticultor te da la bienvenida y te ofrece su vino para degustar.

El programa incluye un picnic junto al lago, un paseo centrado en la biodiversidad y un descubrimiento de la bodega de barricas.

Sólo con reserva previa.

Ein Picknick bei einem unabhängigen Winzer ist ein einzigartiges Erlebnis, das Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden genießen und teilen können.

Das Prinzip ist einfach: Kommen Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden und bringen Sie Ihr Lunchpaket mit, der Winzer empfängt Sie und bietet Ihnen seinen Wein zur Verkostung an.

Auf dem Programm stehen ein Picknick am Seeufer, ein Spaziergang mit Schwerpunkt Biodiversität und die Entdeckung des Barriquekellers.

Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-04-11 par OT Médoc-Vignoble