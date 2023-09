Cet évènement est passé Festival de la terre Seine-Maritime Saint-Sauveur-d’Émalleville Saint-Sauveur-d’Émalleville Catégories d’Évènement: Saint-Sauveur-d'Émalleville

Du samedi 2 au dimanche 3 septembre, la MSA Haute-Normandie sera présente au Festival de la Terre à Saint-Sauveur-d'Émalleville

Le samedi, dans le cadre de l’accès aux soins, une animation sur le dépistage du diabète avec le réseau d’infirmières Asalée.

Venez participer à l’activité Vélo Smoothie, pour la promotion de l’activité physique et de l’alimentation équilibrée.

Sur les deux jours, venez tenter votre chance au quizz « Tester vos connaissances en Santé Sécurité au Travail » qui abordera le thème de la prévention. Les gagnants repartiront avec un pack sécurité.

2023-09-02T14:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-02T14:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00
2023-09-03T10:00:00+02:00 – 2023-09-03T18:00:00+02:00

