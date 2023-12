SOIREE CABARET AU GARDEN PALACE Saint Sauveur de Peyre Peyre en Aubrac, 1 décembre 2023, Peyre en Aubrac.

Peyre en Aubrac,Lozère

Soirée Cabaret au Garden Palace, à 5min de Clermont-Ferrand organisé par le Foyer Rural de St Sauveur de Peyre.

Inscriptions avant le 20 décembre : 06 45 73 07 18 ou 06 07 32 03 42

Départ 17h, spectacle à 21h30

2024-01-20 fin : 2024-01-20 23:30:00. EUR.

Saint Sauveur de Peyre Salle des fêtes

Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie



Cabaret evening at the Garden Palace, 5min from Clermont-Ferrand, organized by the Foyer Rural de St Sauveur de Peyre.

Registration before December 20: 06 45 73 07 18 or 06 07 32 03 42

Departure at 5pm, show at 9:30pm

Noche de cabaret en el Garden Palace, a 5 minutos de Clermont-Ferrand, organizada por el Foyer Rural de St Sauveur de Peyre.

Inscripciones antes del 20 de diciembre: 06 45 73 07 18 o 06 07 32 03 42

Salida a las 17.00 h, espectáculo a las 21.30 h

Kabarettabend im Garden Palace, 5min von Clermont-Ferrand entfernt, organisiert vom Foyer Rural von St Sauveur de Peyre.

Einschreibungen vor dem 20. Dezember: 06 45 73 07 18 oder 06 07 32 03 42

Abfahrt 17 Uhr, Vorstellung um 21.30 Uhr

