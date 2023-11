APRES-MIDI SENIOR Saint Sauveur de Peyre Peyre en Aubrac, 14 décembre 2023, Peyre en Aubrac.

Peyre en Aubrac,Lozère

Après-midi intergénération à la salle des associations.

Organisé par le foyer rural de St Sauveur de Peyre

Ouvert à tous

Tous les deuxièmes jeudis de chaque mois

….

2023-12-14 fin : 2023-12-14 17:00:00. EUR.

Saint Sauveur de Peyre Salle des associations

Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie



Intergenerational afternoon at the salle des associations.

Organized by the Foyer Rural of St Sauveur de Peyre

Open to all

Every second Thursday of the month

…

Tarde intergeneracional en la sala del pueblo.

Organizado por el Foyer Rural de St Sauveur de Peyre

Abierto a todos

El segundo jueves de cada mes

…

Generationsübergreifender Nachmittag im Salle des associations.

Organisiert vom Foyer rural von St Sauveur de Peyre

Offen für alle

Jeden zweiten Donnerstag im Monat

…

