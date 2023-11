LOTO DE L’ECOLE PUBLIQUE Saint Sauveur de Peyre Peyre en Aubrac Catégories d’Évènement: Lozère

Peyre-en-Aubrac LOTO DE L’ECOLE PUBLIQUE Saint Sauveur de Peyre Peyre en Aubrac, 26 novembre 2023, Peyre en Aubrac. Peyre en Aubrac,Lozère Loto de l’école publique à la salle des fêtes de St Sauveur de Peyre

Plusieurs lots : Bon d’achat de 500€, 200€, 150€ …

2023-11-26 18:00:00

Saint Sauveur de Peyre Salle des fêtes

Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie



Public school bingo at St Sauveur de Peyre village hall

Several prizes: 500?, 200?, 150? vouchers …

… Bingo escolar público en la sala de fiestas de St Sauveur de Peyre

Varios premios: Vales de 500?, 200?, 150?…

… Lotto der öffentlichen Schule im Festsaal von St Sauveur de Peyre

Mehrere Preise: Gutscheine im Wert von 500?, 200?, 150?

