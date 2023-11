Athena Blues Festival 2023 ESPACE ATHENA, 24 novembre 2023, SAINT SAULVE.

Athena Blues Festival 2023 ESPACE ATHENA. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 19:00 (2023-11-24 au ). Tarif : 22.8 à 22.8 euros.

Gratuit pour les moins de 6 an(s) 24 Novembre à partir de 19 h 00 :Secret Garden and the Dusty MenSecret Garden (c’est elle) and the Dusty Man (c’est lui) font monter la température au son de leur blues’n’roots.Guitare slide, grosse caisse au pied et harmonica autour du cou, the Dusty Man impose ses rythmes boogie ravageurs pendant que Secret Garden vous charme avec sa voix chaude, envoûtante et puissante.AWEKPower trio pendant 10 ans et quartet depuis 18 ans, le groupe s’est tranquillement forgé une réputation pour s’imposer naturellement comme une valeur sûre de la scène Blues.Alabama MikeIncontournable spécialiste en la matière, le label Bigtone Records de Big Jon Atkinson est sollicité pour produire Hip You To My Blues (2018) qui bénéficie comme les albums précédents d’un réel succès critique. Chanteur à la voix expressive et versatile, Alabama Mike est capable d’aller du blues acoustique le plus roots au Soul-Blues le plus classieux.Ce concert sera l’occasion de découvrir sur scène cet artiste majeur dont les prestations sont à la hauteur de son talent de compositeur original, profondément ancré dans notre époque.25 Novembre à partir de 19 h 00 :Blackbird and The Red FishBlackbird and the Red Fish vous emmène aux confins du blues, du rythm’n blues et du rock. Le groupe revisite les grands classiques du style avec fougue et passion.La chanteuse, Louise « Blackbird » Jarry passe du murmure du pinson un matin de printemps au rugissement du lion un soir d’orage. Sa voix est tintée des grandes chanteuses du rythm ‘n blues, on sent l’influence de Janis Joplin ou Aretha Franklin. Les musiciens Guillaume Mongens à la basse, Freddy Holleville à la batterie, et Eric Legrand à la guitare, les « Red fish », ont une longue expérience de la scène, et ont déjà joué ensemble dans plusieurs formations de la région Lilloise ce qui leur apporte une solide complicité.Travelin Blue Kings Il se révèle bourré à l’adrénaline dans leur dernier album, avec JB Biesmans au chant, saxophone et harmonica, Jimmy Hondelé à la guitare, Patrick Cuyvers au piano, Hammond B3, Winne Penninckx à la basse et Marc Gijbels aux drums.The Supersoul BrothersThe SuperSoul Brothers, c’est le groupe palois, en vue qui monte… Un Show à l’américaine dans le style des Blues Brothers, une équipe de furieux musiciens qui décoiffe et enflamme toutes les salles de concerts. Ils perpétuent la tradition magique des U.S. Deep Soul Revue dans la pure lignée des lives 60’s. Parfait mélange de Deep Soul et de Funk ce combo classieux, hors norme, est un véritable feu d’artifice sur scène. Une signature chez Dixiefrog Records, un second album dans les bacs (The Road to Sound Live), un premier prix au 9eme Challenge Blues Français, une nomination pour représenter la France à la 39eme édition de L’International Blues Challenge de Memphis USA en janvier 2024. SSB confirme et s’installe petit à petit parmi les meilleures formations du genre. Awek, Men, The Supersoul Brothers

Votre billet est ici

ESPACE ATHENA SAINT SAULVE Place du 8 mai 1945 59880

22.8

EUR22.8.

