WEEKEND DE COURSE D’ORIENTATION LA 58 À SAINT-SAULGE 30 septembre et 1 octobre Saint-Saulges DATE LIMITE D’INSCRIPTION: JEUDI 28 SEPTEMBRE

Tarif 3 euros pour les non-licenciés-FFCO (Pass’O) à régler sur place

Accueil cour de l’école communale. Interdiction de venir jusqu’à la mairie en véhicule. Le parking vous sera indiqué.

Au programme:

SAMEDI 30 SEPTEMBRE, course d’Orientation régionale, « SPRINT », inscrite au Classement National FFCO, dans Saint-Saulge, organisée selon le règlement sportif de la Ligue de Bourgogne de Course d’Orientation.

Accueil 17 heures, cour de l’école communale. Le parking vous sera indiqué.

Départs entre 18h00 et 19h00.

Circuits:

Jaune C: H14 à H18, et hommes non-licenciés

Jaune B: D14 à D18, et dames non-licenciées

Vert-Bleu E: D10, H10, D12, H12, et découverte.

Pour les non-licenciés-FFCO :

Tarif : 3 euros (Pass’O) , Liens d’inscriptions en fin de lettre.

DIMANCHE 1er OCTOBRE: COURSE AU SCORE LA « 58 »

Cinq circuits au choix:

1) COURSE AU SCORE A VTT en 2 heures, départ en masse 09h00

2) DUATH’O: course au score, VTT 2 heures + Pédestre 1 heure, départ en masse 09h00

3) COURSE AU SCORE PEDESTRE, 58 balises, 3 heures, départ en masse 09h15

4) COURSE AU SCORE PEDESTRE, 35 balises, 2 heures, départ en masse 10h15

5) COURSE AU SCORE PEDESTRE, 15 balises, 1 heure, départ en masse 11h15

Les licenciés nord58 non pris par l’organisation pourront participer.

Pour chacune de ces activités, les non-licenciés FFCO ou UNSS, doivent avoir lu et renseigné les documents suivants,

et apporté l’attestation individuelle (liens):

Proclamation des résultats et cérémonie de remise des récompenses:

dimanche 1er Octobre, 13h00

DATE LIMITE D’INSCRIPTION: jeudi 28 SEPTEMBRE

Inscriptions par ce lien:

NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE

Nièvre-Orientation-Raid-Découverte, 8, rue Paul Fort 58470 GIMOUILLE

Contact mail: balisenord58@gmail.com::

Site de la ligue de Bourgogne-Franche-Comté

http://www.lbco.info

C.O Saint-Saulge

Nord 58 – Charles Gillet