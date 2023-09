Randonnée cyclo « tous en selle » Saint-Saud-Lacoussière, 13 janvier 2024, Saint-Saud-Lacoussière.

Saint-Saud-Lacoussière,Dordogne

Par Monts et par Veaux!!! Départ Saint-Saud-Lacoussière. Une collation est proposée à la fin de la randonnée. Sortie encadrée par les membres du V.P.P.N..

2024-01-13 fin : 2024-01-13 . .

Saint-Saud-Lacoussière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Par Monts et par Veaux!!! Departure Saint-Saud-Lacoussière. A snack is offered at the end of the hike. Outing supervised by V.P.P.N. members.

¡Por monturas y por terneros! Salida desde Saint-Saud-Lacoussière. Al final del paseo se sirve un tentempié. Supervisado por miembros del V.P.P.N.

Durch Berge und Kälber!!! Start in Saint-Saud-Lacoussière. Am Ende der Wanderung wird ein Imbiss angeboten. Der Ausflug wird von den Mitgliedern des V.P.P.N. betreut.

