Marché de Noël Saint-Saud-Lacoussière, 17 décembre 2023, Saint-Saud-Lacoussière.

Saint-Saud-Lacoussière Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 10:00:00

fin : 2023-12-17

Marché gourmand et artisanal, ateliers jeux pour tous, tombola, repas à partir de midi, visite du père Noël à 15h.

Organisé par Familles Rurales..

Marché gourmand et artisanal, ateliers jeux pour tous, tombola, repas à partir de midi, visite du père Noël à 15h.

Organisé par Familles Rurales.

Marché gourmand et artisanal, ateliers jeux pour tous, tombola, repas à partir de midi, visite du père Noël à 15h.

Organisé par Familles Rurales.

.

Saint-Saud-Lacoussière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin