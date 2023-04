Ski nautique et bouées tractées Etang Saint-Saud-Lacoussière Catégories d’Évènement: Dordogne

Ski nautique et bouées tractées Etang, 15 juillet 2023, Saint-Saud-Lacoussière. Animations sports nautiques de loisirs : ski nautique (baby ski, bi, mono, wake, paraski) et bouées tractées.

Tarifs : babyski enfant et bouée 10€ le tour par personne – ski, wake, paraski 20€ le tour par personne..

Etang

Saint-Saud-Lacoussière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Leisure water sports activities: water skiing (baby ski, bi, mono, wake, paraski) and towed buoys.

Rates : babyski and buoy 10€ per person – ski, wake, paraski 20€ per person. Actividades náuticas de ocio: esquí acuático (babyski, bi, mono, wake, paraski) y boyas remolcadas.

Precios: babyski y boya 10? la vuelta por persona – esquí, wake, paraski 20? la vuelta por persona. Animationen für Wassersportler: Wasserski (Babyski, Bi, Mono, Wake, Paraski) und Bojen.

Preise: Babyski für Kinder und Bojen 10? pro Fahrt pro Person – Ski, Wake, Paraski 20? pro Fahrt pro Person. Mise à jour le 2023-03-01 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

