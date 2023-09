DÉCOUVERTE DES HAIES ET COLLECTE DE GRAINES Saint-Saturnin, 4 octobre 2023, Saint-Saturnin.

Découverte des haies et Collecte de graines

Mercredi 4 octobre 2023, le COPAGE vous invite à passer l’après-midi au cœur du site Natura 2000 du Vallon de l’Urugne pour une collecte participative de graines. Vous y découvrirez le rôle des haies et ….

Saint-Saturnin 48500 Lozère Occitanie



Discovering hedges and collecting seeds

On Wednesday October 4, 2023, COPAGE invites you to spend an afternoon in the heart of the Vallon de l?Urugne Natura 2000 site for a participatory seed collection. You’ll learn about the role of hedges and …

Descubrir setos y recoger semillas

El miércoles 4 de octubre de 2023, COPAGE le invita a pasar una tarde en el corazón del espacio Natura 2000 Vallon de l’Urugne, donde podrá participar en una recogida de semillas. Aprenderás sobre el papel de los setos y …

Entdeckung von Hecken und Sammeln von Samen

Am Mittwoch, den 4. Oktober 2023, lädt die COPAGE Sie ein, den Nachmittag im Herzen des Natura-2000-Gebiets Vallon de l’Urugne zu verbringen und an einer partizipativen Samensammlung teilzunehmen. Dort werden Sie die Rolle der Hecken und …

