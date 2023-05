concert exceptionnel musique classique ST SATURNIN LES APT, 7 mai 2023 15:00, Saint-Saturnin-lès-Apt.

L’orchestre PARIS PROVENCE en concert à ST SATURNIN LES APT Dimanche 7 mai, 15h00 1

L’Orchestre Paris Provence en formation orchestre à cordes est composé d’une quinzaine de musiciens. Créé en 2020 par la réunion de musiciens originaires des régions parisiennes et provençales, il propose des concerts en Provence et en France lors de ses tournées. Il est dirigé depuis sa création par Dylan Samuel.

Pour cette saison 2023 le programme choisi est la Simple Symphony de Benjamin Britten, la Sérénade pour cordes d’Antonín Dvořák et le concerto pour mandoline et orchestre de Johann Nepomuk Hummel avec Michèle Péladan à la mandoline solo. Ce programme regroupant des œuvres du XIXème et XXème se veut vivant, enjoué, coloré pour ravir petits et grands, connaisseurs ou non.

L’OPaPro se produira le samedi 6 mai 2023 à 20h30 à l’église Notre-Dame du Mont à Marseille, le dimanche 7 mai à 15h à l’église de St Saturnin les Apt et le dimanche 7 mai à 20h à la salle Sévigné de Lambesc.

Lambesc & Marseille: Plein tarif 10 euros, tarif réduit 5 euros, gratuit -12 ans.

St Saturnin les Apt: Participation aux frais à prix libre

Renseignements et réservations :

contact@orchestreparisprovence.fr 06 75 62 42 89

www.orchestreparisprovence.fr

ST SATURNIN LES APT rue de la Republique SAINT SATURNIN LES APT Saint-Saturnin-lès-Apt 84490 Vaucluse