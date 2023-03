JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART – SAINT-SATURNIN-DE-LUCIAN Saint-Saturnin-de-Lucian Saint-Saturnin-de-Lucian Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Saint-Saturnin-de-Lucian . « Sur le sentier des Poètes…. » des animations tout le week-end.

Le 1er avril :

Visite libre du « Sentier du vin des Poètes ». Départ du caveau Fonjoya, un parcours de poésie entre village et garrigue, jalonné de stèles, plaques gravées, sculptures, oeuvres d’Annick et Charly. Dégustation de vins au caveau (sur demande)

Le 2 avril :

Atelier « Poésie et carterie » par Elise Eid, réalisation d’une carte-poème.

« Le secret des jardins » à 14h30, accueil au caveau Fonjoya.

Visite guidée du « Sentier du vin des poètes », 1h-1h30 – Bernadette Gazel, Présidente de l’assocation Pierre et Soleil.

Atelier « Poésie et carterie » par Elise Eid à 16h15.

Dégustation des vins de Saint-Saturnin en fin d'après-midi.



+33 4 67 96 49 08

