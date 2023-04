Marché de Noël à St Saturnin de Lenne, 3 décembre 2023, Saint-Saturnin-de-Lenne.

Tout ce qu’il faut pour vos cadeaux, la déco et l’organisation de vos fêtes de fin d’année !.

2023-12-03 à ; fin : 2023-12-03 . .

Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie



Everything you need for your gifts, decoration and organization of your holiday parties!

Todo lo que necesita para sus regalos, decoraciones y la organización de sus fiestas

Alles, was du für deine Geschenke, die Dekoration und die Organisation deiner Weihnachtsfeier brauchst!

Mise à jour le 2023-01-04 par OFFICE DE TOURISME INTERCANTONAL SAINT GENIEZ / CAMPAGNAC