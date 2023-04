Quine « Fleur des Causses », 28 octobre 2023, Saint-Saturnin-de-Lenne.

Quine des Aînés à St Saturnin de Lenne. De nombreux lots sont à gagner, n’hésitez pas à venir tenter votre chance!.

2023-10-28 à ; fin : 2023-10-28 . .

Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie



Quine des Aînés at St Saturnin de Lenne. Many prizes are to be won, do not hesitate to come and try your luck!

Quine des Aînés en St Saturnin de Lenne. Hay muchos premios en juego, así que no dude en venir a probar suerte

Quine des Aînés (Senioren-Quine) in St Saturnin de Lenne. Es gibt viele Preise zu gewinnen, also zögern Sie nicht, Ihr Glück zu versuchen!

Mise à jour le 2023-01-05 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac