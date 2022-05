SAINT SATURNIN CLASSIC BRITISH WELCOME Saint-Saturnin, 10 juin 2022, Saint-Saturnin.

Près de 1000 voitures de caractère, rétros ou contemporaines, se regroupent à Saint-Saturnin, le vendredi à J-1 des 24 HEURES DU MANS. La commune, située au Nord du Mans, se transforme en une gigantesque aire d’accueil. Plus d’un millier de voitures classiques de toutes tailles et de toutes formes, venues du monde entier, se rencontrent là.

Un site dédié au rendez-vous de voitures prestigieuses de toutes les marques, de tous les pays et de toutes les époques. L’entrée est gratuite, ouverte à tous, chaque année un thème et un parrain différents. C’est une exposition ludique et joyeuse qui séduit plusieurs milliers de visiteurs.

Pour flâner, photographier, échanger et partager une ambiance unique et chaleureuse : tous les ans, le CLASSIC BRITISH WELCOME de Saint-Saturnin est vraiment « THE PLACE TO BE ». Soyez-en !

La prochaine édition du Classic British Welcome aura lieu en 2022 et soufflera ses 20 bougies.

info.classicbw@yahoo.com +33 2 43 25 33 00 http://www.classicbw.org/

