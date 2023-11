Concert RedFish Saint-Satur, 2 décembre 2023, Saint-Satur.

Saint-Satur,Cher

Rejoignez une soirée inoubliable de pop rock en compagnie du groupe « RedFish » !

Ce groupe dynamique vous fera vibrer avec ses chansons pop rock entraînantes et ses performances énergiques. Préparez vous à chanter et danser..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire



Join « RedFish » for an unforgettable evening of pop rock!

This dynamic band will thrill you with their catchy pop rock songs and energetic performances. Get ready to sing and dance.

Únete al grupo RedFish y disfruta de una velada inolvidable de pop rock

Esta dinámica banda te emocionará con sus pegadizas canciones de pop rock y sus enérgicas actuaciones. Prepárate para cantar y bailar.

Werde Teil eines unvergesslichen Pop-Rock-Abends mit der Band « RedFish »!

Diese dynamische Band wird Sie mit ihren mitreißenden Pop-Rock-Songs und ihren energiegeladenen Auftritten begeistern. Machen Sie sich bereit zum Mitsingen und Tanzen.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de tourisme du Grand Sancerrois