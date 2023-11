Soirée tartiflette avec DJ Saint-Satur, 11 novembre 2023, Saint-Satur.

Saint-Satur,Cher

Venez vous réchauffer lors de notre soirée Tartiflette avec DJ ski ! Rejoignez nous pour une soirée hivernale mémorable, où la délicieuse tartiflette, ce plat savoyard réconfortant, sera à l’honneur..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . 18 EUR.

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire



Come and warm up for our Tartiflette evening with DJ ski! Join us for a memorable winter evening of delicious tartiflette, that comforting Savoyard dish.

¡Ven a entrar en calor en nuestra velada de tartiflette con DJ ski! Acompáñenos en una memorable velada invernal de deliciosa tartiflette, ese reconfortante plato saboyano.

Wärmen Sie sich bei unserem Tartiflette-Abend mit Ski-DJ auf! Begleiten Sie uns auf einem unvergesslichen Winterabend, an dem das köstliche Tartiflette, dieses wärmende savoyische Gericht, im Mittelpunkt steht.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de tourisme du Grand Sancerrois