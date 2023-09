« Mon Adieu à François Villon » Lecture théâtralisée – Lecture passion par René-Serge Sivrey et Félix Parilla Saint-Satur, 14 octobre 2023, Saint-Satur.

Saint-Satur,Cher

Amateurs de théâtre et de poésie, préparez-vous à une soirée exceptionnelle !

Amag’Art vous invite à la lecture théâtralisée de « Mon Adieu à François Villon », une performance envoûtante par les talentueux René-Serge Sivrey et Félix Parilla.

*En cas de mauvais temps au Café de l’Union.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire



Theater and poetry lovers, get ready for an exceptional evening!

Amag’Art invites you to a staged reading of « Mon Adieu à François Villon », a spellbinding performance by the talented René-Serge Sivrey and Félix Parilla.

*In case of bad weather at the Café de l’Union

Amantes del teatro y la poesía, ¡prepárense para una velada excepcional!

Amag’Art le invita a una lectura dramatizada de « Mon Adieu à François Villon », un espectáculo fascinante de los talentosos René-Serge Sivrey y Félix Parilla.

*En caso de mal tiempo, en el Café de l’Union

Liebhaber von Theater und Poesie, bereiten Sie sich auf einen außergewöhnlichen Abend vor!

Amag’Art lädt Sie zur szenischen Lesung von « Mon Adieu à François Villon » ein, einer fesselnden Performance der talentierten René-Serge Sivrey und Félix Parilla.

*Bei schlechtem Wetter im Café de l’Union

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de tourisme du Grand Sancerrois