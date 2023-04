Fête de la Saint Roch Saint-Satur Catégories d’Évènement: Cher

Saint-Satur

Fête de la Saint Roch, 20 août 2023, Saint-Satur . Saint-Satur ,Cher , Fête de la Saint Roch Saint-Satur Cher

2023-08-20 – 2023-08-20 Saint-Satur

Cher . La Fête de la Saint-Roch, grand rendez-vous annuel de la confrérie du même nom, aura lieu dimanche 20 aout, à Saint-Thibault. Au programme : 10h messe à l’abbatiale de Saint Roch, à partir de 14h30 défilés et joutes sur le fleuve Royal. La Fête de la Saint-Roch, grand rendez-vous annuel de la confrérie du même nom, aura lieu dimanche 20 aout, à Saint-Thibault. Au programme : 10h messe à l’abbatiale de Saint Roch, à partir de 14h30 défilés et joutes sur le fleuve Royal. +33 6 07 68 30 76 ©st Roch

Saint-Satur

dernière mise à jour : 2023-03-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Saint-Satur Autres Lieu Saint-Satur Adresse Saint-Satur Cher Ville Saint-Satur Departement Cher Tarif Lieu Ville Saint-Satur

Saint-Satur Saint-Satur Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-satur /

Fête de la Saint Roch 2023-08-20 was last modified: by Fête de la Saint Roch Saint-Satur 20 août 2023 cher Saint-Satur Saint-Satur Cher

Saint-Satur Cher