Cher . « L’art dans la rue » à Saint-Satur

Prenez possession de la rue Hilaire Amagat le temps d’un week-end et venez découvrir des artistes de tous poils !!

Un rendez-vous devenu incontournable depuis quelques saisons « L’art dans la rue » dans la ville de Saint Satur ©amag art

