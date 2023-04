Fête de la musique 24 et 25 juin 2023 Saint-Satur Catégories d’Évènement: Cher

Cher . Le Comité des Fêtes de Saint Satur et Amag’Art organisent la fête de la Musique au Centre Socio Culturel Guy Poubeau ! Scène ouverte Concerts :

– Great Hunger (rock)

– Dublin Quays (irlandaise)

– Todo Esta Aqui (rock festif) Marché artisanal toute la journée ©pixabay

