GEMMA & THE DRIVER 26 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Catégories d’évènement: Cher

Saint-Satur

GEMMA & THE DRIVER 26 Rue Hilaire Amagat, 6 mai 2023, Saint-Satur. Amag’Art présente GEMMA & THE DRIVER

Duo jazzy pop groovy glamour bilingue qui décoiffe en acoustique.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . EUR.

26 Rue Hilaire Amagat

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire



Amag’Art presents GEMMA & THE DRIVER

Bilingual jazzy pop groovy glam duo that rocks acoustically Amag’Art presenta GEMMA & THE DRIVER

Dúo bilingüe de jazzy pop groovy glam que rockea acústicamente Amag’Art präsentiert GEMMA & THE DRIVER

Zweisprachiges jazzy pop groovy glamour Duo, das akustisch durchdreht Mise à jour le 2023-04-21 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Satur Autres Lieu 26 Rue Hilaire Amagat Adresse 26 Rue Hilaire Amagat Ville Saint-Satur Departement Cher Lieu Ville 26 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur

26 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-satur/

GEMMA & THE DRIVER 26 Rue Hilaire Amagat 2023-05-06 was last modified: by GEMMA & THE DRIVER 26 Rue Hilaire Amagat 26 Rue Hilaire Amagat 6 mai 2023 26 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur

Saint-Satur Cher