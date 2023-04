Les Gros Patinent Bien, Cabaret de carton centre socio culturel, 27 avril 2023, Saint-Satur.

Dans un feu d’artifices de gags à gogo, deux comédiens aux allures de Laurel et Hardy, Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois, nous invitent à les suivre dans une hilarante odyssée de carton !

Fi de la technologie ! Ici tout est recyclable !.

2023-04-27 à ; fin : 2023-04-27 . 10 EUR.

centre socio culturel

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire



In a firework display of gags galore, two comedians looking like Laurel and Hardy, Olivier Martin-Salvan and Pierre Guillois, invite us to follow them in a hilarious cardboard odyssey!

No more technology! Here everything is recyclable!

Olivier Martin-Salvan y Pierre Guillois, dos cómicos con aspecto de Laurel y Hardy, nos invitan a seguirles en una desternillante odisea de cartón

¡Se acabó la tecnología! ¡Aquí todo es reciclable!

In einem Feuerwerk von Gags bis zum Abwinken laden uns zwei Schauspieler mit Laurel- und Hardy-Allüren, Olivier Martin-Salvan und Pierre Guillois, ein, ihnen auf einer urkomischen Odyssee aus Pappe zu folgen!

Schluss mit der Technik! Hier ist alles wiederverwertbar!

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme du Grand Sancerrois