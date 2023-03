Portes ouvertes Paques Saint-Satur Catégories d’Évènement: Cher

Cher . Le Domaine Laporte, figure historique de Sancerre et pionnier de l’Agriculture Biologique au sein de l’appellation, a le plaisir de vous inviter à découvrir son caveau de dégustation au coeur de Saint-Satur. A l’occasion du week-end de Pâques, du 8 au 10 avril 2023, le Domaine Laporte vous accueille pour des dégustations gratuites de ses vins bios de Sancerre de 11h à 17h. Au programme : Dégustation de vins / crottins de Chavignol

Spécialités locales

Chocolats

Ambiance conviviale

Achat de vin possible à un tarif préférentiel Le Domaine Laporte vous ouvre les portes de son nouveau caveau de dégustation sur tout le week-end de Pâques. Dégustation gratuite. 11h-17h. alexandre@laporte-sancerre.com ©Laporte

