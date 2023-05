Entre l’Aveyron et le Cantal, découvrez l’histoire insolite d’un petit village à la frontière des deux régions Saint-Santin Saint-Santin Catégories d’Évènement: Aveyron

Entre l'Aveyron et le Cantal, découvrez l'histoire insolite d'un petit village à la frontière des deux régions

16 et 17 septembre

2 €. Entrée libre.

Imaginez un village situé sur 2 cantons, 2 départements et sur 2 régions différentes. Avec 2 églises, 2 mairies, 2 facteurs, 2 journaux, 2 races de vache, un terrain de football qui permet aux équipes de marquer des buts une mi-temps dans l'Aveyron, une mi-temps dans le Cantal… Cette histoire est contée dans le petit théâtre de Pierre-Marie et dans la maison de Marie-Pierre.

Saint-Santin 12300 Saint-Santin

Entre l'Auvergne et l'Occitanie se trouve le petit village de Saint-Santin. Avec un pied sur deux régions, la commune a la particularité de voir en double. Deux églises, deux écoles, deux mairies, laissez-vous surprendre par ce petit village unique en son genre entre l'Aveyron et le Cantal.

