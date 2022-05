Au Choeur de l’été – Stage de chant choral les champs de libr’hisse, 13 juillet 2020 09:30, Saint-Samson-sur-Rance.

13 – 17 juillet 2020 Sur place Inscription en ligne 250 € + adhésion 15€ à l'association Mysterious Opus Cie

Du 13 au 18 juillet, à Saint Samson sur Rance, stage de chant choral ouvert à tous, dans un cadre bucolique. 2 cheffes de choeurs Eléonore Le Lamer et Françoise Tettamanti

Le lieu :

A saint Samson Sur Rance, idéalement placé entre Dinan et Saint Malo, visites, loisirs, randonnées pour vos proches ou prolonger le stage.

Les Champs de Libr’Hisse accueillent régulièrement des stages des arts vivants (théâtre, champs, danse).

Les cheffes de choeur :

Françoise Tettamanti / Cheffe de chœur, chanteuse et pianiste depuis près de 40 ans, Françoise a exploré de multiples répertoires et place son expérience au service de la transmission, et de l’aventure humaine rare qui nait du chant et du chœur, avec bienveillance, rigueur, couleur et énergie.

Eléonore Le Lamer / Eléonore est cheffe de chœur diplômée d’Etat, intervenante auprès des publics à l’Opéra de Rennes et au Théâtre des Champs Elysées. Spécialiste de la voix chantée, au sein de sa compagnie Mysterious Opus Cie, elle explore plus particulièrement le répertoire contemporain auprès des amateurs, semi-professionnels et professionnels.

Le stage :

Du lundi 13 au samedi 18 juillet Concert samedi 18 juillet – 20H00 (sous réserve)

Horaires quotidiens (indicatifs) :

9h30-12h30 / 14h00-17h30

Répertoire XXè et XXIè siècles.

Apprentissage par audition, accessible à tous les niveaux.

Répétitions par pupitre et en ensemble.

Temps de partage et de détente.

Frais pédagogiques* : 250€/personne (livret, enregistrements de travail en avance, 6 jours de stages)

Tenue de concert : haut de couleur unie, bas blanc ou inversement, porte-partition ou porte-document noir.

saint samson sur rance 22100 Saint-Samson-sur-Rance

lundi 13 juillet 2020 – 09h30 à 17h30

mardi 14 juillet 2020 – 09h30 à 17h30

mercredi 15 juillet 2020 – 09h30 à 17h30

jeudi 16 juillet 2020 – 09h30 à 17h30

vendredi 17 juillet 2020 – 09h30 à 17h30