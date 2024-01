Journée mondiale des zones humides Maison des Marais de la Dives Saint-Samson, samedi 3 février 2024.

Journée mondiale des zones humides Maison des Marais de la Dives Saint-Samson Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 13:45:00

fin : 2024-02-03

Envie de tout savoir sur les oiseaux aquatiques ? L’A.M.D. et la Fédération Départementale des Chasseurs du Calvados vous en apprennent plus sur les espèces des Marais de la Dives et sur le rôle de la réserve ! Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Maison des Marais de la Dives 1 rue de l’Église

Saint-Samson 14670 Calvados Normandie amdives14@gmail.com



